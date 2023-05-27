В интернете открытие «Студенческой весны» в Перми посмотрели почти два миллиона человек

В центре площади был установлен подиум в виде реки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 26 мая открылся фестиваль «Российская студенческая весна». На площади перед Театром-Театром его смогли увидеть более 3500 тысяч человек. За два вечера шоу открытия финала всероссийской Студвесны в столице Прикамья увидели более восьми тысяч человек, а видеозапись церемонии открытия за сутки посмотрели почти два миллиона зрителей.

Церемония началась с лазерного шоу и музыкальных спецэффектов. На главной концертной площадке на глазах зрителей развернулась эволюция жизни одного человека – от детства и взросления к студенчеству.

Ведущими церемонии стали шоумен Дмитрий Хрусталев и студентка 6-го курса Пермского государственного медицинского университета им. академика Е. А. Вагнера (ПГМУ) Евгения Демина.

Режиссировала церемонию открытия Студвесны театральная компания «Немхат» под руководством номинанта национальной театральной премии «Золотая маска» Александра Шумилина.

В центре площади был установлен подиум в виде реки. На нем прошел показа мод, каждый регион представлял свой образ, а также выступали творческие танцевальные коллективы. Их сопровождал живой оркестр. Также на сцене Студвесны гости увидели пермский коллектив DS Crew.

Упомянули на церемонии и легендарный велосипед «Кама», затем на площади показали шоу фиксеров - трюки на велосипедах без тормозов.

На музыку песни «Встанем» все участники церемонии сложили руки в рукопожатие, символизирующее единение и солидарность разных поколений победителей. Также в сопровождении оркестра «Хор семей» исполнил гимн Перми, написанный нашим земляком DJ Smash.

Кстати, если вы еще не посмотрели запись трансляции, ее можно увидеть в официальной группе фестиваля «Российская студенческая весна» во Вконтакте.