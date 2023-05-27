Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 мая 2023 12:29

В Пермском крае 28 мая ожидается сильный дождь и туман

Местами порывы ветра будут до 20 м\с
Анна Маркова
Завтра усилится ветер и возможен сильный дождь.

Завтра усилится ветер и возможен сильный дождь.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае 28 мая в некоторых районах испортится погода. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на синоптиков. Усилится ветер до 20 м\с, аномальная жара сохранится, днем +26…+29, ночью + 14…+19 градусов. Местами пройдут сильные дожди, ночью туман.

Специалисты говорят, что температура воздуха в Прикамье выше климатической нормы на 7 градусов, поэтому сохраняется вероятность пожаров.

В понедельник погода практически не изменится, местами пройдут грозы, а вот уже во вторник, 29 мая, ветер поутихнет и станет немного прохладнее, днем + 20…+25 градусов.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65