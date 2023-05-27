В Пермском крае 28 мая ожидается сильный дождь и туман

Завтра усилится ветер и возможен сильный дождь.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Пермском крае 28 мая в некоторых районах испортится погода. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на синоптиков. Усилится ветер до 20 м\с, аномальная жара сохранится, днем +26…+29, ночью + 14…+19 градусов. Местами пройдут сильные дожди, ночью туман.
Специалисты говорят, что температура воздуха в Прикамье выше климатической нормы на 7 градусов, поэтому сохраняется вероятность пожаров.
В понедельник погода практически не изменится, местами пройдут грозы, а вот уже во вторник, 29 мая, ветер поутихнет и станет немного прохладнее, днем + 20…+25 градусов.
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