В День пограничника 28 мая в Перми запретят розничную продажу алкоголя

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В День пограничника, 28 мая, в магазинах Перми нельзя будет купить алкогольную продукцию. В этот день будет запрещена розничная продажа алкоголя. Запрет вводится постановлением краевого правительства, сообщили в пресс-службе городской администрации.

За нарушение условий и мест розничной продажи алкогольной продукции предусмотрен административный штраф. Для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 300 тысяч.

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