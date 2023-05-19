В торговых центрах Перми появятся подростковые пространства

ТРЦ «Планета»

В Перми в торговых центрах начнут работать пространства для досуга подростков. Руководители ТЦ эту идею поддержали. Различные мероприятия стартуют в июне, а с осени они будут проводиться ежедневно.

Как рассказал глава Перми Алексей Дёмкин в своих соцсетях, первая подростковая площадка разместится в ТРЦ «Планета». Там организуют различные мастер-классы, соревнования и концерты. Такие площадки станут возможностью проведения полезного досуга для молодежи.

«Многие дети и подростки проводят свое свободное время в торговых центрах. Это понятно, ведь здесь есть современные зоны для отдыха, фудкорты, wi-fi, возможность зарядить гаджеты. У нас возникла идея сделать этот досуг более организованным и создать на базе ТЦ специальные подростковые пространства. Планируем наполнить их разнообразными событиями, развивающими мероприятиями, которые были бы интересны ребятам», — отметил Алексей Дёмкин.