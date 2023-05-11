Территорию Черняевского леса в Перми увеличат почти на 20 гектаров

Фото: Администрация Перми

Особо охраняемая природная территория (ООПТ) «Черняевский лес» в ближайшее время может увеличить свою площадь почти на 20 гектаров.

Это произойдет за счет включения в нее участка, имеющего высокую природоохранную ценность. Он примыкает к юго-западной части Черняевского леса.

Участок на 86% покрыт различной растительностью, включая древесную. На его территории экологи обнаружили редкие темно-гумусовые красноцветные почвы, занесенные в Красную книгу почв Пермского края. На участке в долине реки Мулянки представлен пример аквальной экосистемы, не встречающийся в пределах ООПТ «Черняевский лес», обнаружено 248 видов растений.

После изменения границ общая площадь Черняевского леса может увеличиться с 685,97 до 701,37 гектара.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru