В Перми возобновили строительство сквера на улице Корсуньской

Фото: Администрация Перми

В Перми возобновили строительство одного из самых долгожданных объектов для жителей Орджоникидзевского района – сквера на ул. Корсуньской.

Как сообщили в администрации Перми, контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут, а затем заключен с новой организацией. Подрядчик уже приступил к благоустройству территории будущего сквера в микрорайоне Голованово. На объекте выполнена расчистка и планировка территории, прочистка водоотводной канавы, ведутся работы по устройству бортового камня и дорожной одежды под тротуары, устройство кабельной траншеи под сети наружного освещения.

В рамках озеленения в сквере на ул. Корсуньской предстоит высадить саженцы ели, пихты, клена, мелколистной липы, яблони и березы, а также кустарники можжевельника трех видов, туи, дерен сибирский, смородины золотистой, спиреи серой и другие.

Ранее большинство жителей Голованово поддержали идею назвать сквер «Страна нашего детства». Глава Перми Алексей Дёмкин поддержал эту инициативу. Парковую зону планируется наполнить элементами оформления, связанными с произведениями пермского писателя Льва Кузьмина. За основу будет взята повесть «Капитан Коко и зеленое стеклышко». Любимая многими поколениями пермяков книга рассказывает о путешествии мальчика и его петуха по серебряному меридиану, который пролегал под старинным сундуком. Герои повести побывали во многих сказочных местах, которые можно было увидеть только через волшебное зеленое стеклышко.

«Отправиться в путешествие по Серебряному меридиану в бабушкином сундуке? Плыть по морю на корабле «Медуза»? Скоро это станет возможно в новом сквере «Страна нашего детства» на улице Корсуньской. Правда, для этого нужно будет добавить немного фантазии. Окунуться в сказочный мир помогут арка «Меридиан» у входа, большой корабль «Медуза» из повести «Четверо в тельняшках» и домик Звездочёта. Кроме того, в сквере появятся зоны для тихого отдыха, сцена, пешеходные дорожки с разными типами покрытий, освещение, игровые площадки. Для любителей спорта в сквере обустроят площадку для игры в стритбол», – написал в своем Телеграм-канале Алексей Дёмкин.

Все работы по благоустройству сквера на ул. Корсуньской планируется завершить к осени 2023 года.

Всего к 300-летию Перми планируется благоустроить около 40 парков и скверов в разных районах города. Места отдыха благоустраиваются за счет городского и краевого бюджетов, а также благодаря участию предприятий Перми.

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