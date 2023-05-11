МТС подключила бывшую товарную пристань Нытвы к интернету

Фото: mirs.permkrai.ru

МТС первой из операторов запустила высокоскоростной мобильный интернет в микрорайоне Усть-Нытва Нытвенского городского округа. На старте дачного сезона местные жители и отдыхающие получили доступ ко всем цифровым услугам, включая сервисы экосистемы МТС.

Для проживающих в Усть-Нытве и дачников теперь доступны просмотр фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах в формате HD, общение в социальных сетях, музыкальные платформы, удаленная работа и обучение, связь со всеми экстренными службами и прочее.

Поселок Усть-Нытва известен не только живописными пейзажами и природой. Первые упоминание о деревне Нытва (сейчас микрорайон Усть-Нытва городского округа) появились еще в 17 веке. Известно, что в конце 18 века в деревне была построена товарная пристань, через которую переправляли лес и руду для Нытвенского медеплавильного и железоделательного завода.

«И жителям Усть-Нытвы, и приезжающим сюда дачникам необходим комфортный доступ ко всем цифровым «благам цивилизации». Приятно делиться фотографиями собственного урожая, быстро находить нужные рецепты и всегда оставаться на связи со своими близкими, при необходимости пользоваться всеми возможностями экосистемы МТС. Мы активно продолжаем развивать собственную инфраструктуру связи в Пермском крае и узнавать о самых удаленных и малонаселенных местах много новых интересных исторических фактов», — отмечает директор МТС В Пермском крае Оксана Кайгородова.

Проект реализован МТС в рамках программы по обеспечению туристических мест региона сотовой связью и мобильным интернетом, которую реализует Министерство связи и информационного развития Пермского края.