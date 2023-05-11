В Пермском крае от укусов клещей пострадали более двух тысяч жителей

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С начала сезона в Пермском крае от укусов клещей пострадали 2033 человека. Из них 447 детей, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

В большинстве случаев присасывание клещей произошло во время посещения индивидуальных садов, а также во время прогулки по лесу и на придомовых территориях частного сектора.

Результаты лабораторных исследований показали, что 32,6% клещей, снятых с пострадавших, были инфицированы иксодовым боррелиозом, 0,9% - гранулоцитарным анаплазмозом человека, 2% - моноцитарным эрлихиозом человека и 0,6% - вирусным энцефалитом.

Первые ранговые места по обращениям населения с присасыванием клещей занимают Пермский округ и Звездный, Пермь, а также Чайковский, Краснокамский и Верещагинский округа.

Жителям Прикамья напоминают, что во время отдыха на природе нужно одевать более закрытую одежду и пользоваться репеллентами. Если клещ все-таки присосался, его необходимо снять и отнести в сезонные лаборатории по исследованию клещей.

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