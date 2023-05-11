Ушел из жизни пермский политик Давид Болквадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На 70-м году жизни не стало политика Давида Хулусовича Болквадзе. Об этом сообщили в Заксобрании Пермского края.

Политическую карьеру Давид Болквадзе начал в 1996 году. Он был депутатом Пермской городской думы второго созыва, представлял интересы жителей Кировского района. В 1997 году был избран как депутат гордумы от округа №1, продолжил свою работу на благо жителей Кировского района, а также Краснокамска.

В 2001 году вновь был избран депутатом Заксобрания области, вошел в состав комитета по бюджету и внебюджетным фондам и был членом «Единой России».

Давид Болквадзе работал в строительной отрасли, руководил несколькими строительными компаниями.

«Законодательное Собрание Пермского края выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам», — говорится в сообщении.