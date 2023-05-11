Фото: Пермский лесопожарный центр / Telegram

С 10 мая на территории Пермского края началось авиапатрулирование лесов. Для этого применяются воздушные судна АН-2 и Robinson R-44. Численность парашютно-десантной пожарной службы составляет 93 человека. Об этом сообщили в Пермском лесопожарном центре.

Авиапатрулирование заключается в систематическом наблюдении с воздуха лесной территории с целью своевременного обнаружения и тушения лесных пожаров.

Авиационный мониторинг лесов в Прикамье проводится специалистами Березниковского, Ныробского и Гайнского авиаотделений. В период пожароопасного сезона полеты выполняются в соответствии с классом пожарной опасности в лесах.

По данным регионального управления МЧС, из-за сухой погоды в южных районах Пермского края сохраняется высокий уровень пожарной опасности – 4 класс горимости. Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс.

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