В Перми РусГидро расширит сеть быстрых зарядных станций для электромобилей

Фото: Пермский краеведческий музей

Электроэнергетический холдинг РусГидро в рамках проекта «Шелковый путь» продолжает развитие сети быстрых зарядных станций для электромобилей. Сеть зарядных станций соединит регионы от Москвы до Владивостока.

Станции мощностью 60 кВт с зарядными разъемами CHAdeMO, CCS и Type2 работают через собственное приложение РусГидро. Его можно скачать по qr-коду на зарядной станции. Такие станции могут поддерживать одновременную зарядку трех электромобилей.

В 2023 году РусГидро планирует установить еще несколько быстрых зарядных станций для электромобилей в Перми, холдинг ведет отбор подрядных организаций для выполнения работ. Сейчас в городе уже есть пять станций: на ул. Петропавловской, 73А; ш. Космонавтов, 110; ул. Чкалова, 7, к.1; ул. Лодыгина, 9; ул. Героев Хасана, 56.

Заправить электромобиль на зарядных станциях в муниципалитетах региона - с. Филипповка (гостиница «Сталагмит») около Кунгура; с. Суксун (ул. Колхозная, 1), а также архитектурно-этнографический музей «Хохловка».

В «Хохловке» две медленные зарядные станции для электромобилей появились в середине зимы этого года. Чтобы воспользоваться одной из станций, необходимо заехать на территорию музея – зарядные устройства расположены на здании визит-центра.

«Установка зарядной станции в «Хохловке» стала логическим и своевременным шагом обновления инфраструктуры музея, который включает комплексный план работ по развитию его инфраструктуры», - говорит заместитель директора Пермского краеведческого музея по строительству, инфраструктуре и эксплуатации Денис Гусев.

Зарядная станция в «Хохловке» подходит для обслуживания всех видов электроавтомобилей. Станции доступны для зарядки в дни и часы работы музея.

По информации клуба электромобилей EVPerm, в Пермском крае сейчас насчитывается более тысячи электромобилей.

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