Жители Перми сообщили о пожаре в районе порохового завода

Фото: ЧП Пермь | Новости / Telegram

Днем в четверг, 11 мая, в Перми снова произошел пожар в районе порохового завода. Густой черный столб дыма наблюдается напротив Нижних Муллов в деревне Оборино. Фотографии очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Как рассказали в краевом МЧС, пожар произошел около 15.00 часов на улице 2-я Бахчевая в деревне Оборино. На место происшествия выехали 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

Выяснилось, что горит сухая трава. По предварительным данным, огонь охватил около 150 квадратных метров. В 15.27 пожар был локализован. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас сотрудниками МЧС проводится проверка, а также устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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