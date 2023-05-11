В Перми 12 мая состоится премьера третьего фильма киноальманаха «Молотов коктейль»

Скрин кадра из фильма «Пермский период»

Документальный киноальманах «Молотов коктейль» состоит из пяти короткометражных фильмов о событиях, произошедших в разное время на территории нынешнего Пермского края. Проект посвящен 300-летнему юбилею Перми.

Не так давно вышли две первые новеллы киноальманаха - «Притяжение Земли» и «Незабудка для поэта», 12 мая можно будет познакомиться с третьим фильмом «Пермский период» (12+). Площадкой для просмотра станет официальное сообщество во «ВКонтакте» Министерства культуры Пермского края.

Фильм «Пермский период» расскажет о величайшем геологическом открытии, которое в 1841 году сделал шотландский исследователь Родерик Импи Мурчисон. В те далекие годы его помощником стал житель Перми Александр Кокшаров.

«В красноцветных глинах и мергелях на западном склоне Уральских гор экспедиция Мурчисона распознала не изученный ранее геохронологический слой. До этой находки на стратиграфической шкале в описании палеозоя не хватало одного звена – как если бы на циферблате часов не хватало одного интервала. По месту обнаружения красноцветных горных пород – практически в центре Перми, по крутым склонам Егошихинского оврага – и был назван новый геологический период – Пермский», - рассказывают создатели нового фильма «Пермский период» из киноальманаха «Молотов коктейль».

В число авторов проекта «Молотов коктейль» вошли: сценарист Елена Филимоновых, режиссер Алексей Романов, актер театра и кино Александр Смирнов.

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