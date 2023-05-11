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НовостиОбщество11 мая 2023 10:51

В Перми 12 мая состоится премьера третьего фильма киноальманаха «Молотов коктейль»

Героем новеллы «Пермский период» станет шотландский исследователь Родерик Мурчисон
Павел Шатров
Скрин кадра из фильма «Пермский период»

Скрин кадра из фильма «Пермский период»

Документальный киноальманах «Молотов коктейль» состоит из пяти короткометражных фильмов о событиях, произошедших в разное время на территории нынешнего Пермского края. Проект посвящен 300-летнему юбилею Перми.

Не так давно вышли две первые новеллы киноальманаха - «Притяжение Земли» и «Незабудка для поэта», 12 мая можно будет познакомиться с третьим фильмом «Пермский период» (12+). Площадкой для просмотра станет официальное сообщество во «ВКонтакте» Министерства культуры Пермского края.

Фильм «Пермский период» расскажет о величайшем геологическом открытии, которое в 1841 году сделал шотландский исследователь Родерик Импи Мурчисон. В те далекие годы его помощником стал житель Перми Александр Кокшаров.

«В красноцветных глинах и мергелях на западном склоне Уральских гор экспедиция Мурчисона распознала не изученный ранее геохронологический слой. До этой находки на стратиграфической шкале в описании палеозоя не хватало одного звена – как если бы на циферблате часов не хватало одного интервала. По месту обнаружения красноцветных горных пород – практически в центре Перми, по крутым склонам Егошихинского оврага – и был назван новый геологический период – Пермский», - рассказывают создатели нового фильма «Пермский период» из киноальманаха «Молотов коктейль».

В число авторов проекта «Молотов коктейль» вошли: сценарист Елена Филимоновых, режиссер Алексей Романов, актер театра и кино Александр Смирнов.

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