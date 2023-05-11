«Т Плюс» приступят к профилактике теплосетей в микрорайоне Садовый с 11 мая

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Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» с 11маяначинают проверку теплосетей на прочность и плотность для части зданий Свердловского и Мотовилихинского районов Перми. Всего в краевой столице будет проверено 2056 км теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедится в их надежности для несения необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с ремонтами на ТЭЦ и котельных, а также профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях. При готовности тепломагистралей и завершении всех работ на внутридомовом оборудовании подача горячей воды может быть возобновлена раньше заявленного срока.

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую Ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.

Гидравлические испытания: 08.05-12.05

ул. Ласьвинская, 88, 88а, 98.

Гидравлические испытания: 11.05-24.05

ул. В. Куйбышева, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 109а, 110, 111, 112;

Комсомольский проспект, 74, 75, 77, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 88б; 89, 90, 91, 92, 94, 96;

ул. В. Чкалова, 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9д, 9е, 9и, 10, 10а, 30, 32, 38, 38а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58;

ул. Коминтерна, 3, 4, 5, 5а, 6, 11, 14, 14а, 16, 20, 24, 26, 28;

ул. Героев Хасана, 4, 6, 8, 10, 10а, 10б, 12, 16, 18, 20, 24, 24а, 24б, 26, 28, 28а, 30, 32, 37, 41, 45;

ул. К. Цеткин, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 15, 17а;

ул. Ю. Смирнова, 3,4;

ул. П. Соловьева, 3, 6;

ул. Шарташская, 2, 4;

ул. Холмогорская, 2г, 2е, 2д, 2в, 2з, 4а, 4б, 4в, 4г;

бульвар Гагарина, 74, 74в, 78, 80, 80а, 84, 84а, 86, 86а, 88, 113б;

ул. Ф. Старцева, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1а, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11, 11а, 13, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 17, 17а, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 23, 31, 31а, 61, 61/1;

ул. Запорожская, 1, 1/1, 1а;

ул. Агатовая, 26, 28, 32,36;

ул. Сакко и Ванцетти, 93а, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111;

ул. Уинская, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 5, 7, 9, 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 42/1, 44, 66, 68;

ул. Сапфирная, 12, 14, 16;

ул. С. Звонарева, 1, 2, 2/1, 3, 4, 4а, 4/1, 4/2, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 37, 39, 39а, 41, 43, 43а, 45;

ул. К. Лякишева, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5;

ул. Подольская, 33, 35;

ул. П. Пономарева, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 14/2, 56, 56а, 65, 75, 77а, 79, 81, 87, 91;

ул. Пушкарская, 90, 92, 92/1, 92/2, 92/3, 94, 96, 98, 100, 128, 130, 132, 134, 142;

ул. А. Юрша, 1, 3, 3а, 5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7а, 9, 9а, 11, 21, 23, 25, 25/1, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42а, 40, 54, 56, 56а, 60, 60а, 62, 64, 64а, 72, 74, 80, 82, 84, 86, 92, 96, 100;

ул. О. Шмидта, 56;

ул. А. Макаренко, 6, 10а, 12а, 12б, 14а, 16а, 18, 19, 21, 23, 25;

ул. А. Грибоедова, 68;

ул. Лесная, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4;

ул. Н. Крупской, 79, 81, 83;

ул. А. Гайдара, 7а, 9а, 11а, 13а.