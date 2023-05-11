В двух микрорайонах Перми на сутки отключат холодную воду

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Новогор» предупреждает горожан об отключении холодной воды на нескольких улицах в Перми. Причина – ремонтные работы. Воды не будет с 10.00 12 мая.

Будет отключен участок водопровода диаметром 20 сантиметров для проведения ремонтных работ на сети на улице 1905 года - улице Висимской.

В результате чего, без воды останутся жители микрорайонов Вышка-1 и Висим. Отключение запланировано в домах на улицах Висимская, 4а, 2, 1-21, Восстания, 55, 35, 39, 50, 43-61, Зенкова, 1, 1а-19, Республиканская, 6-35, Красная площадь, 1, 4а, Малая Висимская, 2а-9, Пролетарская 39, 47. Восстановить подачу воды планируется в 10.00 13 мая.

Более подробную информацию об отключении водоснабжения можно уточнить по телефону: 2100-680.

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