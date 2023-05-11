В Перми на улице Пушкина планируют построить лечебно-диагностический центр

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Компания «ЭКСО Проперти» планирует построить в Перми лечебно-диагностический центр. Проект был представлен на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата при мэрии Перми. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Медицинское учреждение разместится на улице Пушкина, 30. Его площадь составит порядка 1,5 тысяч квадратных метров. Инициатор проекта намерен возвести медицинский центр к 2026 году.

Члены Совета предварительно одобрили проект и направили на утверждение на региональный уровень. Проект может получить статус приоритетного.

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