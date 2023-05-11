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НовостиОбщество11 мая 2023 7:42

Минздрав рассказал о состоянии рабочего, упавшего с высоты на стройке в Перми

Он был госпитализирован в больницу
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевом Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии рабочего, который днем 10 мая упал со строящегося дома в Перми и остался жив. С места происшествия 33-летний мужчина был госпитализирован в больницу.

– В настоящее время общее состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

Напомним, несчастный случай произошел на стройке по улице Декабристов, 97. По словам очевидцев, рабочий выпал примерно с 8-11 этажа недостроенного дома. Строитель чудом остался жив, он упал на автомобильный прицеп с тентом.

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