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НовостиОбщество11 мая 2023 7:15

Прокуратура добилась отмены выплаты компенсаций депутатам Кунгурской думы

Нормы положения признал недействительными Пермский краевой суд
Екатерина Оборина

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Кунгуре прокуратура через суд добилась отмены муниципального нормативного акта, который предусматривал финансовую компенсацию депутатам. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В ходе проверки установлено, что нормативный правовой акт был принят Кунгурской городской Думой в декабре 2014 года. Документ устанавливал фиксированные выплаты депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе. Максимальный размер выплаты составлял 12 тысяч рублей. Деньги выплачивались один раз в четыре месяца. При этом подтверждение понесенных расходов не требовалось.

Прокурор внес протест с требованием отменить действие данной нормы. Однако городская дума не стала приводить документ в соответствие с действующим законодательством. Тогда прокуратура с соответствующим иском обратилась в суд.

В результате, Пермский краевой суд признал отдельные нормы положения о полномочиях депутатов Кунгурской гордумы не действующими. В настоящее время дума занимается разработкой и принятием нового нормативного правового акта.

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