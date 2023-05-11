Новый планетарий в центре Перми планируют построить в 2024 году

Фото: Администрация Перми

Московская компания «Галатэя» представила проект строительства нового планетария в Перми. Проект был рассмотрен на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата под руководством главы Перми Алексея Дёмкина.

Второй в городе планетарий может появиться рядом с ТРК «iMALL Эспланада» по улице Петропавловской, 77. Площадь участка, который может быть передан под возведение, составляет 2,4 тысячи квадратных метров.

Предполагается, что новый частный планетарий будет иметь купол диаметром около 19 метров. Он будет рассчитан примерно на 140 зрителей. Построить новый планетарий инвестор намерен в 2024 году.

Данный проект претендует на статус «приоритетные инвестиционные проекты». Что позволит получить налоговые льгот и участок без торгов. Проект был предварительно одобрен членами совета Совета. На строительство планетария может потребоваться более 100 млн рублей.

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