В Перми на Красавинском мосту перевернулась машина и перегородила проезд

Фото: ЧП и ДТП

В Перми произошло серьезное ДТП на въезде на Красавинский мост. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях.

Утром около 07:30 машина перевернулась. Она перекрыла проезд, из-за чего образовалась пробка. Легковушка простояла на крыше несколько часов.

Также с самого утра затруднено движение по Коммунальному мосту. Из-за ремонта дороги там открыты только две полосы — по одной в каждую сторону. Пробка начинается на улице Якутской, продолжается по Спешилова и проходит через весь Коммунальный мост. Ее протяженность превышает 7 км.

Фото: Яндекс Карты

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