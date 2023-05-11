Лучшие наставники вошли в золотой фонд «Азота»

Фото: филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

На «Азоте» подведены итоги15-го традиционного конкурса «Лучший наставник филиала «Азот».

В этом году в соревнованиях приняли участие 13 наставников. Они прошли три этапа состязаний. Сначала ученики-стажеры оценили их по критериям — ясность, доступность и разнообразность приемов подачи материала, владение материалом, доброжелательность и тактичность. На втором этапе — «Мастер-класс» — каждый наставник провел открытый урок. Члены Совета наставников «Азота» особо отметили разнообразие наглядных способов объяснения учебного материала: презентации, макеты оборудования, чертежи и т.д. На третьем этапе — «Портрет наставника» — участники в творческой форме рассказывали о себе.

Все три этапа конкурса оценивал заводской Совет наставников. Единственная номинация —«Приз ученических симпатий»— была присуждена по результатам голосования сотрудников в социальной сети завода. В 2023 году 167 из 577 голосов набрал Валерий Галяутдинов, мастер по ремонту технологического оборудования цеха централизованного ремонта ремонтно-производственного управления.

Владислав Степанов, слесарь по КИПиА, показывает мастер-класс. Фото: филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

По результатам всех этапов конкурса были выбраны пять лучших наставников. Ими стали Татьяна Безгодова, ведущий инженер отдела технического контроля, Елена Безина, аппаратчик дозирования цеха №3 водоустойчивой аммиачной селитры, Наталья Немчинова, лаборант химического анализа производственной лаборатории, Руслан Алиев, механик по обслуживанию и ремонту трубопроводов газового хозяйства цеха переработки газов, и Владислав Степанов, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике цеха КИПиА.

Победители конкурса Лучший наставник (слева направо) Руслан Алиев, Татьяна Безгодова, Наталья Немчинова, Елена Безина, Владислав Степанов. Фото: филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Все участники конкурса получили памятные призы и подарки. Лучших наставников будут чествовать в конце мая на профессиональном празднике — Дне химика.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям:

Мы высоко ценим работников, которые готовят стажеров к самостоятельному труду. Наши конкурсанты в очередной раз доказали, что можно отлично справляться с основной работой и при этом быть активными наставниками молодежи. Именно они — золотой фонд «Азота», потому что несут свои знания и опыт новым сотрудникам.