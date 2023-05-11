В Перми из-за ремонта Коммунального моста пробки достигли 9 баллов

Фото: администрация Перми

Утром в четверг, 11 мая, в Перми зафиксированы масштабные пробки за Камой и в центре города. Согласно данным «Яндекс.Карты», пробки в краевой столице достигли девять баллов.

Серьезные транспортные заторы возникли возле Коммунального моста. Движение затруднено на улице Попова в сторону моста, а также по улицам Спешилова, Докучаева, Якутской, Ветлужской, Светлогорской, Калинина и частично по шоссе Космонавтов. Сложнее всего проехать по Коммунальному и Красавинскому мостам.

Как сообщает городской департамент транспорта, более 10 автобусных маршрутов стоят в пробке на Коммунальном мосту. Это автобусы №6, 7, 15, 20, 33, 35, 41, 46, 49, 53 и 60. Они отстают от графика на 20 минут. Причина – ремонтные работы.

Напомним, в ночь на 11 мая на Коммунальном мосту рабочие приступили к фрезерованию дорожного покрытия. Из-за этого на мосту временно ограничено движение транспорта. Сейчас для автомобилистов доступно две полосы, по одной в каждую сторону.

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