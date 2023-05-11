Глава Прикамья утвердил порядок увольнения глав муниципалитетов

Фото: правительство Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ, в котором утвержден порядок увольнения глав муниципалитетов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава региона в случае некачественной работы руководителей муниципалитета может объявить им выговор или вынести предупреждения. После этого они могут в течение месяца устранить выявленные нарушения. Увольнение может последовать, если нарушения не устранены.

Новый порядок был принят для приведения регионального законодательства в соответствие с действующими федеральными законами.

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