Бывшему главному приставу Пермского края грозит 13 лет колонии

Фото: Архив "КП"

Гособвинение попросило суд приговорить экс-руководителя УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 50 млн рублей и запретом занимать должности на госслужбе в течение семи лет.

Игоря Кожевникова также могут лишить специального звания «советник юстиции второго класса». Об этом сообщает Properm.ru.

Бывшего главного пристава региона обвиняют в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере и 38 эпизодах получения взяток. За несколько лет было обналичино 222 млн рублей. Свою вину подсудимый не признает.

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