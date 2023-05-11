Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 3:39

Довлат Анзароков покинул пост директора Пермского театра оперы и балета

Последним рабочим днем стало 10 мая
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Должность директора Пермского театра оперы и балета покинул Довлат Анзароков. Последним рабочим днем на посту руководителя театра стало 10 мая. Договор был расторгнут по соглашению сторон.

Пока неизвестно, кто станет новым директором Пермской оперы. Сейчас исполняющей обязанности директора назначена финансовый директор театра Татьяна Гущина.

Довлат Анзароков был назначен директором оперного театра 30 апреля 2021 года. Ранее он работал в Александринском театре в Санкт-Петербурге.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65