МЧС Прикамья предупреждает о ночных заморозках до -5 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональное МЧС предупреждает жителей Пермского края о ночных заморозках на этой неделе. По данным ЦГМС, ночью и утром в период с 11 по 13 мая местами на территории Прикамья сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы до –5 градусов.

В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров. Пермякам рекомендуют быть внимательнее при эксплуатации нагревательных приборов и газового оборудования, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений. Движение необходимо осуществлять с учетом дорожного покрытия.

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