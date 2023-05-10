Глава Перми обсудил с руководителями школ духовно-нравственное воспитание детей

Фото: Администрация Перми

Глава Перми Алексей Дёмкин провел встречу с представителями общественных организаций и образовательных учреждений. Темой для обсуждения стало духовно-нравственное воспитание детей, рассказали в пресс-службе мэрии.

Для участников были представлены доклады о воспитании детей в современных школах, участии Русской Православной Церкви в духовном развитии молодёжи. Отдельное внимание было уделено вопросам военно-патриотического воспитания детей и поддержки молодёжных инициатив.

– События последних лет ясно показывают нам важность духовно-нравственного и патриотического воспитания. Необходимо с юных лет знакомить пермяков с историей и культурой своего города, знаменитыми земляками, прививать уважение и чувство признательности к родным местам, – отметил Алексей Дёмкин.

Начальник городского департамента образования Анна Деменева рассказала, как сейчас в пермских школах реализуются программы духовно-нравственного воспитания. По ее словам, во всех школах Перми работают советники по воспитательной работе и внедрен проект «Разговоры о важном». Также в 70% школ города открыты отделения «Движения первых». Особое место занимает воспитание уважения к государственным символам. Поэтому каждую неделю в школах проводят церемонию поднятия флага России.

Протоиерей Александр Толокнов подчеркнул, что школы и церковь в Перми уже стали партнёрами в духовно-нравственном воспитании детей. Для ребят регулярно проходят встречи с представителями Русской Православной Церкви. Также в учебных заведениях города реализуется программа «Основы православной культуры».

Директор школы №136 Александр Удников рассказал о моделях военно-патриотического воспитания. Он отметил, что значимую роль в формировании чувства патриотизма среди школьников играет деятельность центра «Гроза». С воспитанниками занимаются ветераны и сотрудники МВД, МЧС и ВС России. Центр также имеет несколько филиалов в Пермском крае. Они расположены в Лобаново, поселке Оверята и во Фролах.

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