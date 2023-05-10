В Перми мужчина погиб после падения с 14-го этажа дома

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Мотовилихинском районе Перми рядом с многоэтажным домом обнаружили тело мужчины. Как сообщили очевидцы, он упал с 14-го этажа и погиб. Трагедия произошла сегодня, 10 мая, в высотке на улице Хрустальной, 34. Информация о произошедшем появилась в группе «ЧП Пермь Новости» в соцсетях.

Ситуацию «Комсомолке» прокомментировали в пресс-службе Следственного управления СКР по Пермскому краю. В ведомстве сообщили, что по факту обнаружения тела мужчины следователем проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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