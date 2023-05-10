Популярные вопросы и ответы о профилактике венерических заболеваний

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Передаваемые половым путем инфекции (ИППП) относятся к группе заболеваний, которые передаются в основном посредством полового контакта от больного человека к здоровому. К ним относятся: сифилис, гонорея, хламидийная и микроплазменная инфекции, трихомониаз, герпетическая папиломавирусная инфекция половых органов.

В краевом Минздраве привели статистику Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой ежегодно во всем мире более 340 млн мужчин и женщин в возрасте 15–49 лет заболевают ИППП. Часть инфекций успешно излечиваются при своевременном обращении к врачу - гонорея, сифилис, трихомониаз.

Влияние ИППП на организм человека

Негативное влияние ИППП на организм человека не всегда ограничивается только поражением половых органов и сексуальным дискомфортом. При несвоевременной диагностике или самолечении ИППП могут приобретать хроническое течение и стать впоследствии причиной поражения других органов и систем: суставов — при хламидиозе, сердечно-сосудистой и нервной системы — при сифилисе, вызвать онкологические заболевания (рак шейки матки при заражении вирусами папилломы).

У женщин репродуктивного возраста заболевания, передаваемые половым путем, могут стать причиной различных сексуальных расстройств: бесплодия, внематочной беременности, привести к выкидышам. У мужчин ИППП способствуют развитию бесплодия и сексуальных нарушений, вплоть до импотенции.

Заражение ИППП

Заразиться ИППП может любой человек, живущий половой жизнью, то есть вступающий в половые контакты. Если человек имеет половой контакт с больным партнером, он может заразиться. Чем чаще человек меняет партнеров и не предохраняется, тем больше он рискует заразиться сам и заразить других.

Необходимо помнить, что даже в случае длительных отношений между партнерами, возможно, один из них не замечает признаков болезни. Это может произойти потому, что некоторые инфекции не вызывают никаких проявлений (симптомов) очень долгое время.

Возможно, человек заразился от своего бывшего партнера и не подозревает об этом. В этом случае он может заразить своего партнера, и тот первым заметит у себя проявления болезни. Так что пока ситуация не прояснилась, не стоит обвинять друг друга в неверности.

Как избежать заражения ИППП

Чтобы избежать заражение ИППП необходимо:

1. Стремиться к моногамии, то есть иметь сексуальные отношения с одним единственным партнером и не изменять друг другу.

2. Избегать случайных половых связей. Чем меньше сексуальных партнеров, тем меньше риск заболевания.

3. Не торопиться! Развивать свои отношения постепенно и помнить, что партнер на одну ночь очень опасен.

4. До вступления в половой контакт обращать внимание на наличие каких-либо признаков ИППП у партнера (язвочки, сыпь, покраснение, выделения) и не вступать в половую связь, если будет замечено что-то, вызывающее подозрение.

5. Соблюдать нормы личной гигиены. Возбудители болезней, передаваемых половым путем, проникают через микроскопические повреждения кожи и слизистых оболочек половых органов, ротовой полости, прямой кишки.

6. Обязательно пользоваться презервативами при любом сексуальном контакте (вагинальном, анальном, оральном).

7. Не употреблять никаких наркотиков.

8. Не злоупотреблять алкоголем, так как его действие снижает самоконтроль.

9. Не вступать в половую связь со своим партнером, больным ИППП до полного окончания им курса лечения.

Профилактика болезней ИППП

Одним из самых действенных профилактических средств предупреждения инфекций, которые передаются половым путем, выступает презерватив. Кроме того, это еще и средство, которое помогает регулировать рождаемость, что так же немаловажно.

При применении презерватива нужно помнить о важных правилах, к примеру, о сроках и правилах хранения, чтобы сама резина не теряла своих свойств и не порвалась. Нужно снимать и надевать его правильно, и использовать его при всех вариантах секса, включая даже оральный, так как он в плане заражения не менее опасен, чем вагинальный или анальный.

Если сексуальный контакт все же произошел (к примеру, порвался презерватив) есть методы личной профилактики, при которых половые органы нужно промыть растворами антисептиков - хлоргикседина или мирамистина. Это необходимо сделать в первые несколько часов после контакта самостоятельно либо можно обратиться в пункт экстренной профилактики.

Медикаментозная профилактика – это крайний метод для профилактики венерических болезней. По некоторым причинам ее нельзя проводить часто (регулярно – тем более) и ни в коем случае она не может служить альтернативой презервативу.

Обследование на ИППП

Если с момента контакта уже прошло больше нескольких дней, проводить медикаментозную профилактику уже не имеет смысла. Нужно обследоваться у венеролога.

Чтобы провести обследование на ИППП, нужно будет подождать 3-4 недели.

Сразу же после полового контакта не имеет смысла обследоваться, так как результат лабораторных анализов не будет достоверным из-за того, что многие венерические заболевания имеют инкубационный период. Нужно отметить, что с последним обстоятельством связывается и отсутствие наглядных симптомов заболевания в первые несколько дней после инфицирования.

«При соблюдении превентивных мер и правил профилактики заболеваний передающихся половым путем после случайных связей такого опасного развития событий можно избежать», - отмечают специалисты краевого Минздрава.

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