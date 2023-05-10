Турецкие пляжи привлекли пермяков в майские праздники

Набережная Коньяалты. Фото: Григорий Середкин

В майские праздники самыми популярными направлениями у пермяков стали Турция, Казахстан, Абхазия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. В период с 29 апреля по 9 мая отдых в Турции выбрали 30% туристов, выезжавших за границу. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Среди внутрироссийских направлений жители края отдали предпочтение соседним регионам. В Удмуртию отправились 48% путешественников, отдыхавших в длинные выходные за пределами Пермского края. Второй по популярности стала Свердловская область (11%), на третьем месте – Башкортостан (6%). В Москву и Санкт-Петербург отправились менее 5% пермяков.

Пермский край также привлек к себе многочисленных гостей из разных уголков страны. Каждый четвертый турист в майские праздники приехал из Свердловской области. Также наш край пользовался популярностью у жителей Москвы, Башкирии, Удмуртии, Санкт-Петербурга и Нижегородской области.

В целом по стране в этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем в этот период в 2022 году. Заметно вырос турпоток в Азию, а страны СНГ приняли меньше путешественников из России. Европейские страны посетили 7% путешественников, их доля за год сократилась еще на 1%.