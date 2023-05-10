В Пермском крае 20-летний парень убил молодого мужчину

Убитый мужчина. Фото: соцсети

Ночью 6 мая в Чернушке возле алкогольного магазина убили мужчину. Пока в причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы местные жители рассказали корреспонденту «Комсомолки» некоторые подробности трагедии.

- Николая убил Сашка (имена героев публикации изменены - Прим. Ред.), - рассказывает один из жителей Чернушки. - Ему всего 20 лет. Он недавно пришел из армии, начал спиваться и у него временами ехала крыша. Что в ту ночь между ними произошло, я не знаю, но оба были пьяными. Сашка ударил Колю по лицу, от чего тот упал на бетон и потерял сознание. В порыве гнева Саша начал его добивать, наносил удары по голове и телу. Думаю, что смерть наступила как раз из-за этого. Около 6 утра приехала «скорая». Но врачам оставалось лишь констатировать смерть.

В посте о скорби, опубликованном в соцсетях, друзья и знакомые убитого выражают родным слова соболезнования и говорят, что Николая был хорошим и добрым человеком. Сегодня с ним простятся.

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