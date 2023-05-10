Большинство пермяков после выхода на заслуженный отдых собираются жить только на пенсию

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Большинство жителей Перми после выхода на пенсию в первую очередь надеются на выплаты от государства, выяснил СберНПФ. В том, как формируется пенсия от государства, уверенно разобрались только 10% респондентов. При этом самостоятельно долгосрочные сбережения делает лишь каждый пятый.

Как показало исследование, 76% пермяков после выхода на заслуженный отдых в основном собираются жить на пенсию от государства. При этом 12% опрошенных рассчитывают на помощь детей, 11% — на собственные пенсионные сбережения, 7% — на доходы от сдачи в аренду недвижимости, 5% — на свой бизнес (можно было дать несколько вариантов ответа).

На вопрос «Знаете ли вы о том, как формируется пенсия от государства?» уверенно положительно ответили только 9% респондентов из Перми. Каждый четвёртый (26%) сказал, что что-то слышал или читал, но не сформировал чёткого понимания. Ещё 10% пытались разобраться, но это оказалось слишком сложно.

По данным опроса СберНПФ, 19% пермяков сейчас делают долгосрочные сбережения, в том числе на пенсию. При этом многие стремятся расширить свои знания в финансовой сфере. Из тех, кто хотел бы поднять уровень грамотности в вопросах пенсий, 56% таким образом хотят обезопасить накопления, 41,6% — избежать мошенничества, 16,3% — эффективно инвестировать пенсионные сбережения, а 14,6% — диверсифицировать накопления (можно было выбрать несколько вариантов ответа).

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Пермяки стремятся позаботиться о своём благополучии после завершения карьеры. В ходе опроса СберНПФ горожане сообщили, что откладывают на эту цель 11,1 тыс. рублей в месяц. В среднем по стране этот показатель составляет 8,7 тыс. рублей. Такой проактивный подход, безусловно, может дать хорошие результаты. Посчитать размер будущей пенсии на текущую дату позволяет сервис Сбера Пенсионная витрина . Там же за несколько касаний можно начать откладывать на эту цель, например, при помощи индивидуального пенсионного плана».

Исследование проводилось в апреле 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов по репрезентативной выборке.