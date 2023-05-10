Более 1,4 тысяч ветеранов получают регулярную помощь Волго-Вятского банка Сбербанка

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Команда Волго-Вятского банка Сбербанка* на регулярной основе в течение всего года оказывает 1,4 тысячам ветеранов Великой Отечественной войны адресную помощь, участвует в поздравительных и образовательных мероприятиях. Например, волонтеры банка помогают подопечным в огородных работах, точечно обеспечивают необходимой бытовой техникой, на регулярной основе проводят встречи в рамках проекта «Деменция.net», адресно поздравляют с праздниками и организуют концерты.

Петр Колтыпин, вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Героев Великой Отечественной войны осталось совсем немного, именно поэтому наиболее эффективная помощь им – это адресная, а главное, регулярная, без привязки к праздникам. В этой работе очень много простого человеческого тепла и участия, потому что зачастую именно это уже является поддержкой для пожилых людей. Волонтеры Волго-Вятского банка Сбербанка не только реализуют образовательные мероприятия, помогают с ремонтом и покупкой техники, но и просто звонят ветеранам – спросить как здоровье и настроение, позвать на экскурсию по городу, предложить помощь в огороде. Общаться с ними, впитывать их воспоминания и благодарить – наш долг и большая радость. Конечно, нельзя не отметить, что наша работа в регионах по развитию транспортной и медицинской инфраструктур также является частью комплексной помощи пожилым людям»

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.