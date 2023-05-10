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НовостиПроисшествия10 мая 2023 9:39

В Прикамье осудили тракториста, из-за которого погибла пассажирка BMW

Он нарушил ПДД при выезде с второстепенной дороги
Лела Минадзе
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В августе прошлого года на трассе Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП с трактором и BMW. Виновным признан 48-летний тракторист из Суксуна. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Авария произошла на 119-м километре трассы. Тракторист при выезде с второстепенной дороги на главную не убедился в безопасности движения и столкнулся с иномаркой. В результате 52-летняя пассажирка скончалась на месте аварии.

Суд приговорил виновного к двум годам принудительных работ с удержанием из зарплаты 10%. Также на 2,5 года ему запретили садиться за руль.

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