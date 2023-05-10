В Пермском крае Камская ГЭС поддерживает минимальный навигационный уровень воды

Река Кама в Перми Фото: Павел Шатров

Согласно распоряжению РусГидро, Воткинский гидроузел в период с 5 по 13 мая 2023 года работает со средними сбросными расходами воды 1300-1400 куб. метров в секунду. Еще две недели назад этот показатель был почти в два раза больше.

Снижение сброса воды связано со снижением притока воды в Камское водохранилище, а также в целях рационального использования водных ресурсов и наполнения водохранилищ на Каме. В РусГидро подчеркивают, в водохранилище наблюдается снижение фактического и прогнозируемого притока воды.

Сброс воды Камской ГЭС до 13 мая будет осуществляться в пределах около 1500 куб. метров в секунду. Для сравнения, 30 апреля он составлял 2500-3500 куб. метров в секунду.

По состоянию на 3 мая 2023 года отметка верхнего бьефа Камской ГЭС составила 104,04 метра. Согласно Правилам использования водных ресурсов Камского водохранилища минимальный навигационный уровень водохранилища в период начала навигации должен составлять не менее 104 метров.

«Таким образом, минимальные отметки уровня воды в водохранилище, необходимые для судоходства, обеспечены. В соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов, продолжается наполнение Камского водохранилища, каждый день его уровень увеличивается на 20-30 см», - сообщают специалисты Камской ГЭС.

В Пермском крае объем весеннего половодья 2023 года определяет малоснежный осенне-зимний период, запасы воды в снеге оказались значительно ниже нормы. Наблюдался сильный дефицит увлажнения почвы за летне-осенний период прошлого года. Все это привело к более низкому притоку воды в Камское водохранилище, по сравнению с среднегодовыми значениями.

Кстати, на Каме в границах Перми уже появилось судно для углубления русла реки. По информации РусГидро, 10 мая текущая отметка уровня воды в водохранилище на 10:00 составляет 105,78 метра со сбросными расходами 1548 куб. метров в секунду. На Воткинской ГЭС уровень воды – 86,7 метра, сбросные расходы – 1389 куб. метров в секунду. Свободный объем водохранилищ снижается.

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