Фото: ГК "ПЕРМСКИЕ МЕДВЕДИ" / Дмитрий Марочкин

«Пермские медведи» продолжают борьбу за медали чемпионата России по гандболу сезона 2022-2023 годов. Пермяки в четвертьфинальной серии встречаются с астраханским «Динамо».

Первый матч «медведи» провели на поле соперника и одержали победу со счетом 29:26 (17:12). Повторный поединок состоится 10 мая в Перми (0+). Для выхода в полуфинал пермякам необходимо одержать еще одну победу.

В Астрахани самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Дмитрий Свистунов (6 голов из 8 бросков), Кирилл Воронин (5/5) и Максим Саликов (5/6).

Главный тренер ГК «Пермские медведи» Валентин Бузмаков после матча отметил, что победа в гостях для его команды перед ответной встречей в Перми – большой плюс.

«Итоговый результат, наверное, мог быть лучше, мы вели с чуть большей разницей, но, к сожалению, к концу игры немного растеряли преимущество. Для нас главное было одержать победу на выезде. Теперь нас ждет ответная игра дома, будем выкладываться на 100% при своих болельщиках», - говорит Валентин Бузмаков.

В других матчах четвертьфинальной серии встречаются: СКИФ – «Виктор» (первый матч - 24:25), «Зенит» - ЦСКА (28:33). «Чеховские медведи» в двух матчах одержали побед над «СГАУ-Саратов» - 44:34 и 33:30. Это позволило им выйти в полуфинал розыгрыша.

По итогам регулярного чемпионата России по гандболу 2022-2023 «Пермские медведи» заняли третье место вслед за «Чеховскими медведями» и «Виктором».

Напомним, 1 мая «Пермские медведи» встречались в финале Кубка России по гандболу 2022-2023 с «Чеховскими медведями» и уступили – 30:34. В первом матче «Финала четырех» пермяки обыграли «Зенит» - 31:28.

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