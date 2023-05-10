В Перми убрали скульптуру медведя рядом с гостиницей «Урал»

Фото: Пермь Первая

Скульптуру «Легенда о пермском медведе» демонтировали из сквера перед гостиницей «Урал». Об этом рассказали в департаменте дорог и благоустройства горадминистрации.

«Пермский медведь» покинул привычное место временно. В ближайшее время его обещают вернуть. Сейчас там в рамках благоустройства сделана специальная бетонная площадка для скульптуры, к которой скоро проложат дорожку.

Напомним, что скульптуру «Пермский медведь» открыли в 2006 году. Она была сделана из искусственного камня. В 2009 году ее заменили новой, сделанной из бронзы. После завершения работ по благоустройству сквера мишка продолжит радовать жителей и гостей города.

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