В Перми убрали скульптуру медведя рядом с гостиницей «Урал»

Фото: Пермь Первая
Скульптуру «Легенда о пермском медведе» демонтировали из сквера перед гостиницей «Урал». Об этом рассказали в департаменте дорог и благоустройства горадминистрации.
«Пермский медведь» покинул привычное место временно. В ближайшее время его обещают вернуть. Сейчас там в рамках благоустройства сделана специальная бетонная площадка для скульптуры, к которой скоро проложат дорожку.
Напомним, что скульптуру «Пермский медведь» открыли в 2006 году. Она была сделана из искусственного камня. В 2009 году ее заменили новой, сделанной из бронзы. После завершения работ по благоустройству сквера мишка продолжит радовать жителей и гостей города.
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