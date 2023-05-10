Azur Air выполнит первый рейс из Перми в Египет 20 мая

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В расписании аэропорта Большое Савино появился прямой рейс из Перми в Хургаду (Египет). Его выполнит авиакомпания Azur Air.

Первый вылет запланирован на субботу, 20 мая. Тип воздушного суда — Boeing 757.

Время в пути составит 5 часов 55 минут. Перелет в обратном направлении займет 5 часов 19 минут.

Напомним, что Azur Air также планирует летать в Шарм-эль-Шейх. Первый рейс запланирован на 22 мая, но он еще не появился в расписании аэропорта.

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