Фото: ЖФК "Звезда-2005" Пермь / ВКонтакте

В рамках 8-го тура чемпионата России по футболу среди женщин пермская «Звезда-2005» на своем поле разгромила соперниц по турнирной таблице из «Ростова» со счетом 4:1 (2:1). Что интересно, в этом матче забивали голы только футболистки из Перми.

Счет в матче открыла Оксана Еремеева уже на 13-й минуте. Через семь минут автогол оформила Алена Нургалиева. Имея огромное преимущество «Звезда-2005» после точного удара Кристины Тиховодовой сумела забить гол «в раздевалку» - 2:1.

Во втором тайме свое преимущество «звездочки» воплотили в еще два забитых мяча – дважды отличилась Олеся Курочкина. Всего за первые восемь игр чемпионата Олеся провела в ворота соперников уже 6 мячей, два из которых – с пенальти. Эта встреча для суперфорварда стала 300-й в составе «Звезды-2005».

Лидирует в гонке бомбардиров Чиноньерем Маклинс из «Локомотива», сделавшая восемь точных «выстрелов» в ворота соперниц своей команды.

«Очень довольны результатом. Наконец-то у нас сработали стандарты, к чему очень долго готовились. Сейчас для нас очень принципиальна каждая игра, тем более победная», - дала после матча краткий комментарий главный тренер ЖФК «Звезда-2005» Елена Суслова.

Следующий матч «Звезда-2005» проведет 13 мая в Санкт-Петербурге проив одного из лидеров нынешнего розыгрыша, местного «Зенита». (0+) После 8-го тура «звездочки» делят 4-5-е места с московским «Динамо».

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