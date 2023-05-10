К выходным в Прикамье потеплеет до +21 градуса

Фото: Лела Минадзе

В Пермском крае до конца укороченной рабочей недели будет солнечная и сухая погода. Станет теплее, но ночные заморозки еще до конца не отступят. Об этом рассказали синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

В среду, 10 мая, в течение дня воздух прогреется до +18 градусов. Погода солнечная. Дождь возможен по северу региона. Порывы ветра достигнут 13 м/с.

Переменная облачность и небольшой дождь в отдельных районах ожидаются 11 мая. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, а днем +11…+16. Малооблачно и без осадков будет 12 мая. Ночью температура опустится до -2, но уже днем поднимется до +20. Вновь будет сильный ветер с порывами до 13 м/с.

По предварительным прогнозам, в выходные ночью сохранится минусовая температура, а днем потеплеет до +21 градуса. Местами возможны кратковременные дожди.

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