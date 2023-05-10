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НовостиОбщество10 мая 2023 3:47

В Перми вновь продают имущество «Мотовилихинских заводов»

На продажу выставлены два здания
Лела Минадзе
Фото: Мотовилихинские заводы

Фото: Мотовилихинские заводы

В Перми снова объявили аукцион по продаже имущества «Мотовилихинских заводов». Об этом сообщает Business Class со ссылкой на информацию, опубликованную в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Продаются два здания. Первое находится по улице Соликамской, 7. Это одноэтажный жилой дом 1920 года постройки площадью 67,1 кв. м. Его оценили в 1,8 млн рублей.

Второй лот — одноэтажное здание трансформаторной подстанции площадью 29,8 кв. м. Оно расположено по улице Спортивной, 1. Начальная цена составляет 250 тысяч рублей.

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