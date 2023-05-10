фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 10 мая около 08:00 ДТП произошло на ул. Ленина перед перекрестком с ул. Попова в сторону ЦУМа. Пока серьезных затруднений в движении на этом участке дороги нет.

На ул. Попова фиксируется затор от ул. Пермской до ул. Петропавловской. Такая же ситуация в районе ДКЖ на ул. Энгельса от ул. Малкова и ул. Локомотивной.

Еще одно ДТП зафиксировано в среднем ряду на ул. Славянова сразу после выезда с пл. Восстания. В микрорайоне Вышка-1 начинает формироваться пробка в 6-8 баллов на ул. Соликамской, ул. Мостовой и ул. Фокинской.

В Микрорайоне Вышка-2 есть затруднения на ул. Соликамской от Чапаевского в сторону Балмошной.

Самая сложная дорожная ситуация в Индустриальном районе. Пробка в 9 баллов на ул. Верхне-Муллинской перед перекрестком с ул. Промышленной. Медленное движение на ш. Космонавтов от Западного обхода до ул. 1-й Верховой.

Затор в 6-7 баллов на ул. Якутской перед кольцом Соснового бора.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города 29 км. Температура воздуха в этот час около +5 градусов, ясно. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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