Ночью 10 мая на юге Пермского края ожидаются заморозки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По прогнозам инженера ГИС-Центра ПГНИУ Андрея Шихова, в центральных и южных районах Пермского края в ночь на 10 мая ожидаются сильные заморозки до -5 градусов, но уже днем потеплеет до +15 градусов.

- В северных же районах ближайшей ночью заморозков не будет из-за облачности, а во второй половине дня 10 мая пройдут кратковременые дожди. При этом температура воздуха днем ожидается на уровне +11…+13 градусов, - говорит Андрей Шихов.

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