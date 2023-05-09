В парке Горького бесплатно раздают солдатскую кашу

Фото: Анна Маркова

В честь праздника Победы в пермском парке Горького волонтеры "Пищи жизни" развернули полевую кухню. Всем желающим добровольцы бесплатно раздают солдатскую кашу, чай и воздушный рис. Всего, по словам волонтеров, приготовят 2000 порций.

Пермяки, которые уже успели попробовать приготовленные волонтерами блюда, говорят, что у них особый вкус и таким образом можно прикоснуться к памяти о Великой Отечественной войне.

После солдатского обеда волонтеры и пермяки споют песни военных лет и посмотрят фильм, сняиый в память о погибших добровольцах Донбасса.

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