Во время Парада Победы рядом с Владимиром Путиным сидел Герой Советского Союза из Прикамья Геннадий Зайцев

Фото: Дмитрий Махонин/telegram

- Вместе с Президентом за Парадом Победы наблюдал Геннадий Николаевич Зайцев – наш земляк, уроженец Чусовского района, Герой Советского Союза и легендарный командир «Альфы». Гордимся! - написал в своем телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Справка "КП"

Легендарный командир одного из самых известных в мире подразделений спецназа группы "А" (она же "Альфа") Геннадий Зайцев родился 11 сентября 1934 года в деревне Антыбары Чусовского района Пермской области. В 1966 году заочно окончил Высшую школу КГБ имени Дзержинского и некоторое время руководил личной охраной председателя Комитета госбезопасности Андропова. В июле 1974 года приказом Андропова была создана антитеррористическая группа «Альфа» и в ноябре 1977 год Зайцева назначили ее командиром. На своем посту Геннадий Николаевич неоднократно руководил проведением спецопераций по освобождению заложников и ликвидации опасных преступников. За большие заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР, мужество и отвагу, проявленные при обезвреживании особо опасных преступников 1 декабря 1986 года Геннадию Зацеву присвоили звание Героя Советского Союза. В марте 1995 году Геннадий Николаевич вышел в отставку в звании генерал-майора и возглавил частное охранное предприятие «Агентство безопасности «Альфа-95».

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