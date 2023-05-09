Участвующие в СВО прикамцы поздравили ветеранов с Днем Победы

Фото: скриншот видео паблика ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ

В социальных сетях появилось видеозапись с прикамскими военнослужищими, которые поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы.

«Низкий поклон вам, дорогие ветераны!Вы совершили невозможное - гордо и смело стояли на защите нашей Родины. Вы ни на минуту не покидали поста самоотверженного патриота. Спасибо вам за то, что мы живем и можем мечтать. Спасибо вам за пример, которому мы сейчас подражаем», — сказал один из бойцов.

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