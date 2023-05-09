Депутаты запретили охоту на краснокнижных голубей в Пермском крае

Фото: birdsrussia.ru

На портале правовой информации опубликован законопроект, приянтый депутатами, который запрещает охоту на горлиц на территории Прикамья.

«Слово «горлица» исключено из «перечня охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается осуществление промысловой охоты», - говорится в документе.

Напомним, еще в марте этого года депутаты краевого Законодательного собрания внесли на рассмотрение законопроект, исключающий из перечня охотничьих ресурсов род птиц семейства голубиных «горлицы» из-за снижения ее популяции в Пермском крае. На на территории региона сейчас встречается вид горлицы, который включен в Красную книгу России: на территории края встречаются не более двух птиц этого вида на 10-20 км маршрута. В 1980–1990-е года осенние стаи горлиц насчитывали до 500–700 особей.

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