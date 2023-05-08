25 мая пермяков приглашают сняться в фильме «Культурная комедия»

Фото: Пермская кинокомиссия / ВКонтакте

Жителей Перми приглашают принять участие в съемке массовой сцены фильма «Культурная комедия». Для этого необходимо прийти 25 мая в 9.00 часов на площадь к Мемориалу добровольческому танковому корпусу по улице Сибирской, 48/1. Об этом сообщается в группе Пермской кинокомиссии в соцсети ВКонтакте.

Руководить процессом будет режиссер фильма Владимир Котт. На площадке также будут присутствовать главные герои фильма и Пермский губернский оркестр.

Сюжет кинокартины «Культурная комедия» посвящен алчному чиновнику, который решает нажиться на сфере культуры. Авторами фильма выступают режиссер Владимир Котт и продюсер Гавриил Гордеев.

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