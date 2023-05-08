Ночью в ДТП с двумя легковушками в центре Перми пострадал мужчина

Фото: ЧП ДТП Пермь / ВКонтакте

Ночью в центре Перми на перекрестке улиц Куйбышева и Пушкина столкнулись две легковушки. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как белый автомобиль стоит возле забора. При этом у машины полностью разбит передний бампер. А рядом стоит машина скорой медицинской помощи. Подробности произошедшей аварии «Комсомолке» рассказали в краевом МВД.

– Около полуночи возле дома №43 по улице Куйбышева ехал автомобиль Киа Рио под управлением 36-летней женщины. На перекрестке неравнозначных дорог автоледи не предоставила преимущество в движении автомобилю Лада Гранта. За рулем отечественной легковушки находился 50-летний мужчина, - сообщили в полиции.

В результате ДТП пострадал пассажир «Лады» - молодой человек. В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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