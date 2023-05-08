Июнь в Пермском крае может стать самым теплым месяцем лета

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае этим летом может повториться погодный сценарий 2015 года. Когда во второй половине мая и июне на территории Прикамья наблюдалась теплая и сухая погода. А в июле и августе было прохладно и дождливо. Об этом Business Class рассказал специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

По его словам, в течение последних лет июнь в Пермском крае был холодным шесть раз из семи. А жарким первый месяц лета был только в 2021 году. В этом году вероятность холодного июня – низкая.

С большой вероятностью, август может быть прохладным и дождливым. Последние два года этот месяц был экстремально жарким и сухим. Поэтому накоплена большая положительная аномалия, которая может компенсироваться в этом году, считает Андрей Шихов.

Однако данный прогноз погоды является предварительным и несет ознакомительных характер.

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